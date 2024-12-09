Adem Büyük Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı!

09 Aralık 2024 17:59 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 18:03

Trendyol 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor, teknik direktörü Adem Büyük ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Yeni Malatyaspor, 23 Ekim 2024 tarihinde teknik sorumlu olarak anlaşmaya vardığı eski futbolcusu Adem Büyük ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol sorumlumuz Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz."