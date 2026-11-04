AEK Real Madrid hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçını verecek kanal açıklandı

Real Madrid maçını hangi kanal veriyor belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Lig aşamasının dördüncü haftasında oynanacak mücadele, Yunanistan'ın Atina kentindeki Allwyn Arena'da gerçekleştirilecek. Yunanistan yerel saatiyle 19.45'te başlayacak karşılaşmanın Türkiye'deki başlangıç saati ise 20.45 olacak. Real Madrid, geride kalan üç haftada elde ettiği 9 puanla üst sıralarda bulunurken AEK Atina, 3 puanla yoluna devam ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu, eksik futbolcuları ve sahaya çıkması beklenen isimler gündemdeki yerini aldı. Real Madrid maçı hangi kanalda, hangi kanal veriyor? Detaylar…

REAL MADRİD AEK DEPLASMANINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun dördüncü haftasında Real Madrid, AEK Atina'nın konuğu oluyor. Atina'daki Allwyn Arena'da oynanacak karşılaşmada İspanyol temsilcisi, lig aşamasındaki galibiyet serisini devam ettirmek için mücadele edecek. İlk üç haftada oynadığı maçların tamamını kazanan Real Madrid, 9 puanla puan tablosunun 5. sırasında bulunuyor. Inter, Roma ve RB Leipzig karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Madrid ekibi, AEK deplasmanında da üç puan alarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Ev sahibi AEK Atina ise Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. LASK karşısında kazanan Yunanistan temsilcisi, Shakhtar Donetsk ve Manchester City maçlarından puan çıkaramadı. Toplam 3 puanla 27. sırada yer alan AEK, Real Madrid karşısında kendi sahasında oynayacağı mücadelede puan veya puanlar elde etmeye çalışacak. Teknik direktör Marko Nikolic'in takımının başında sahaya çıkacağı karşılaşmada ev sahibi ekibin savunma direnci ve hücumdaki Luka Jovic ile Barnabas Varga'nın performansı önem taşıyacak.

Dördüncü hafta karşılaşmaları öncesinde iki takımın puan durumu da belli oldu. Real Madrid, üç maçta üç galibiyetle 9 puana ulaşırken AEK Atina, bir galibiyet ve iki yenilgi sonucunda 3 puan topladı. Dünkü karşılaşmaların ardından oluşan tabloda Real Madrid 5., AEK ise 27. sırada yer aldı.

AEK REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak AEK Atina - Real Madrid karşılaşması Türkiye'de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden yayın yapan Tabii platformu aracılığıyla futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın Türkiye'de uydu üzerinden yapılan bir yayını bulunmuyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin internet bağlantısı üzerinden yayın platformuna erişmesi gerekecek.

AEK - Real Madrid mücadelesinin başlama saati Yunanistan yerel saatiyle 19.45, Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı. Tabii kullanıcıları, platformun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Spor ve Canlı TV kategorilerine ulaşarak ilgili yayını takip edebilecek. Bilgisayar kullanıcıları herhangi bir uygulama indirmeden platformun resmi internet sitesine tarayıcı üzerinden giriş yapabilir. Akıllı telefon ve tabletlerde ise App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen Tabii uygulaması kullanılabiliyor.

Akıllı televizyon kullanıcıları da desteklenen Android TV, LG webOS ve Samsung Tizen işletim sistemlerine sahip cihazların uygulama mağazalarından Tabii uygulamasına erişebiliyor. Apple TV ve Android tabanlı medya kutuları da platformun kullanılabildiği cihazlar arasında bulunuyor. Ayrıca bazı operatörlerin televizyon hizmetlerinde Tabii Spor kanallarına doğrudan erişim imkânı sunuluyor.

Platforma henüz üye olmayan kullanıcılar, e-posta adresleri veya sosyal medya hesapları aracılığıyla üyelik oluşturabiliyor. Ancak spor yayınlarının erişim koşulları içerik türüne göre değişebiliyor. Milli takım karşılaşmaları genellikle TRT 1 veya TRT Spor üzerinden ücretsiz izlenebilirken yabancı takımların karşılaşmaları ve bazı özel yayınlar için premium üyelik gerekebiliyor. AEK Real Madrid maçı şifreli maç yayınları arasında yer alıyor.

AEK Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: FOX One

Almanya: DAZN

Azerbaycan: Ictimai TV

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Bulgaristan: bTV Action

Danimarka: TV2 Play

AEK - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Real Madrid'de AEK Atina karşılaşması öncesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Rodrygo diz sakatlığı, Raul Asencio ise bacak sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ferland Mendy de mücadelede forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor. Federico Valverde'nin karşılaşmadaki durumu ise belirsizliğini koruyor. Buna rağmen İspanyol temsilcisinin kadrosunda Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois gibi önemli futbolcuların bulunması bekleniyor.

Real Madrid'in AEK karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'inde kalede Thibaut Courtois'in görev alması bekleniyor. Savunma hattında Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen ve Alvaro Carreras'ın isimleri yer alıyor. Orta sahada Eduardo Camavinga'nın yanı sıra Federico Valverde veya Bernardo Silva seçenekleri gündemde. Hücum hattında ise Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin forma giymesi bekleniyor. Arda Güler'in ise karşılaşmanın kamp kadrosunda bulunmuyor.

AEK Atina cephesinde de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcular bulunuyor. Takımın kalecisi Thomas Strakosha, yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid karşılaşmasında görev alamayacak. Strakosha'nın yokluğunda kaleyi Alberto Brignoli'nin koruması bekleniyor. Ev sahibi takımın savunmasında Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas ve Stavros Pilios'un görev alması beklenirken orta sahada Lovro Majer ve Răzvan Marin gibi isimlerin yer alabileceği belirtiliyor.

ARDA GÜLER AEK MAÇINDA NEDEN YOK?

Real Madrid’de milli oyuncumuz Arda Güler, AEK Atina ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kamp kadrosunda bulunmuyor. Genç futbolcunun kadroda yer almamasının temel nedeni olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun dinlendirme kararı gösteriliyor. Yoğun maç takvimini dikkate alan Mourinho'nun Arda Güler'i bu karşılaşmada dinlendirmeyi tercih ettiği öğrenildi.