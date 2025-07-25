Afrika'nın en kalabalık ülkesinden tarihi adım! Formula 1 için resmi başvuru yaptı

Afrika ülkelerinden Nijerya, dünyanın en popüler motor sporları organizasyonu olan Formula 1'e ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu.

'TARİHİ BİR ADIM'

Ulusal Spor Komisyonu Başkanı Mallam Shehu Dikko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'nın resmi başvurusunu, "ülkenin küresel spor sahnesindeki yerini güçlendirmek için atılmış tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

"SADECE SPOR DEĞİL EKONOMİK BÜYÜME İÇİN KALDIRACAK"

Opus Racing Promotions adlı organizasyonun Nijerya'nın resmi temsilcisi olarak belirlendiğini ifade eden Dikko, "Formula 1'i Nijerya'ya en kısa sürede getirmek için tüm olanakları değerlendiriyoruz. Bu yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda turizm, altyapı gelişimi, gençlerin katılımı ve ekonomik büyüme açısından bir kaldıraçtır." dedi.

FORMLUA 1 BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Dikko, olası bir Grand Prix'nin ulusal gururu artıracağını, küresel açıdan dikkati çekeceğini, binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve aynı zamanda altyapı yatırımlarını tetikleyeceğini belirtti.

YILLAR SONRA AFRİKA'DA 3'TEN FAZLA YARIŞ

Ülkenin başkenti Abuja'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun hayata geçmesi halinde, kıta, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Formula 1 takvimine 3'ten fazla yarışla dönmüş olacak.