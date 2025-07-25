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 | Onur Kaya

Afrika'nın en kalabalık ülkesinden tarihi adım! Formula 1 için resmi başvuru yaptı

230 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu. Tarihi başvurunun onaylanması halinde yıllar sonra Afrika kıtasında 3'ten fazla ülke yarış takvimine girmiş olacak.

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Afrika'nın en kalabalık ülkesinden tarihi adım! Formula 1 için resmi başvuru yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 03:11

ülkelerinden , dünyanın en popüler motor sporları organizasyonu olan Formula 1'e ev sahipliği yapmak için resmi başvuruda bulundu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesinden tarihi adım! Formula 1 için resmi başvuru yaptı

'TARİHİ BİR ADIM'

Ulusal Komisyonu Başkanı Mallam Shehu Dikko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'nın resmi başvurusunu, "ülkenin küresel spor sahnesindeki yerini güçlendirmek için atılmış tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesinden tarihi adım! Formula 1 için resmi başvuru yaptı

"SADECE SPOR DEĞİL EKONOMİK BÜYÜME İÇİN KALDIRACAK"

Opus Racing Promotions adlı organizasyonun Nijerya'nın resmi temsilcisi olarak belirlendiğini ifade eden Dikko, "'i Nijerya'ya en kısa sürede getirmek için tüm olanakları değerlendiriyoruz. Bu yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda , gelişimi, gençlerin katılımı ve ekonomik büyüme açısından bir kaldıraçtır." dedi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesinden tarihi adım! Formula 1 için resmi başvuru yaptı

FORMLUA 1 BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Dikko, olası bir Grand Prix'nin ulusal gururu artıracağını, küresel açıdan dikkati çekeceğini, binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve aynı zamanda altyapı yatırımlarını tetikleyeceğini belirtti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesinden tarihi adım! Formula 1 için resmi başvuru yaptı

YILLAR SONRA AFRİKA'DA 3'TEN FAZLA YARIŞ

Ülkenin başkenti Abuja'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun hayata geçmesi halinde, kıta, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Formula 1 takvimine 3'ten fazla yarışla dönmüş olacak.

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#afrika
#turizm
#Nijerya
#spor
#formula 1
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