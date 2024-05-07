Ahmet Çakar beraat etti: TFF Başkanı Büyükekşi'yi 'Bylockçu' olmakla suçlamıştı

07 May 2024 14:22 - Güncelleme : 07 May 2024 14:23

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik olarak "Bylockçu" ve "yalancı" dediği için iftira suçlmamasıyla yargılanan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar davadan beraat ettiğini duyurdu.

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Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava ardından, X platformunda paylaşımda bulunan Çakar, Büyükekşi'ye ithamını yenileyerek, "Şimdi tekrar haykırıyorum: “Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun hem de ağır bir yalancısın!" dedi.

Çakar paylaşımına, adliye binası önünde avukatıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı da iliştirdi.

"YÜREĞİN YETİYORSA DAVA" AÇ DEMİŞTİ

Çakar, davadan bir gün önce ise Büyükekşi'yi mahkemeye çağırmış ve "Mehmet Büyükekşi, yüreğin yetiyorsa sen de yarın mahkemeye gel ve karşıma çık. Hakim karşısında suratına soracağım" demişti.

AHMET ÇAKAR'IN PAYLAŞIMI:

"Eveeeeet. Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Bylockçu ve yalancı” dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: “Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın!"