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 | Burak Ayaydın

Ahmetcan Kaplan transfer görüşmelerine başladı!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ahmetcan Kaplan için Ajax'tan açıklama geldi. Hollanda devinin teknik direktörü John Heitinga, Ahmetcan Kaplan konusunu netleştirdi.

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Ahmetcan Kaplan transfer görüşmelerine başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 20:21

'ta transferi için geri sayım başladı. 'ın da listesinde yer alan Ahmetcan Kaplan, hocası Heitinga'nın demecine göre resmen görüşmesi gerçekleştiriyor.

AHMETCAN KAPLAN TRANSFERİ

22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinin KV Mechelen ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör John Heitinga, Kaplan'ın başka bir kulüple görüştüğünü doğruladı.

Ahmetcan Kaplan transfer görüşmelerine başladı!

CİDDİ BİR YATIRIMDI

2022 yazında Trabzonspor'dan yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan Kaplan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyememişti. Geride kalan iki sezonda A Takım'da 25 maça çıkan milli stoper, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de görev aldı.

Ahmetcan Kaplan transfer görüşmelerine başladı!

TRANSFER İÇİN İZİN ALDI

Heitinga; Mechelen maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kaplan, yeni bir meydan okumaya odaklanabilmesi için izin aldı." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR?
Galatasaray'ın transfer gündemindeki yetenekli savunmacı için kulüpler arası temaslara dair net bir bilgi verilmedi.
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#Ajax
#Galatasaray Transferleri
#John Heitinga
#Spor
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