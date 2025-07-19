Ahmetcan Kaplan transfer görüşmelerine başladı!

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan transferi için geri sayım başladı. Galatasaray'ın da listesinde yer alan Ahmetcan Kaplan, hocası Heitinga'nın demecine göre resmen transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

AHMETCAN KAPLAN TRANSFERİ

22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinin KV Mechelen ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör John Heitinga, Kaplan'ın başka bir kulüple görüştüğünü doğruladı.

CİDDİ BİR YATIRIMDI

2022 yazında Trabzonspor'dan yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan Kaplan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyememişti. Geride kalan iki sezonda A Takım'da 25 maça çıkan milli stoper, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de görev aldı.

TRANSFER İÇİN İZİN ALDI

Heitinga; Mechelen maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kaplan, yeni bir meydan okumaya odaklanabilmesi için izin aldı." ifadelerini kullandı.