Ajax’ta teknik direktörlük görevine John Heitinga getirildi

Geçtiğimiz sezonun son haftalarına 9 puanlık farkla önde girmesine rağmen şampiyonluğu PSV’ye kaptıran Ajax, Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırmıştı. Boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Heitinga, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Ajax’a geri dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hazırım ve Onurluyum"

"İngiltere'deki son yıllar bana çok iyi geldi. David Moyes ve Arne Slot ile birlikte daha da geliştim. Teknik direktör olarak devam etmeye hazırım ve Ajax’ın bana bu fırsatı vermesinden onur duyuyorum," diyen Heitinga, göreve başlamak için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. 2023 yılında kısa bir süreliğine Ajax’ta geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Heitinga, son olarak Premier League ekibi Liverpool’da Arne Slot’un yardımcılığını yapıyordu. Futbolculuk kariyerinde Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin gibi takımların formasını giyen Heitinga, Ajax altyapısında çeşitli yaş kategorilerinde de antrenörlük deneyimi yaşadı.

Ajax’ta yeniden göreve başlayan John Heitinga, yeni sezonda takımıyla birlikte hem ligde hem Avrupa'da başarı hedefliyor.