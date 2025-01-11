Al Ahli kazandı, Merih Demiral ve Fatih Terim’den dostluk paylaşımı geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 06:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 06:11
Suudi Arabistan Ligi’nde Al Shabab’ın başında ilk maçına çıkan Fatih Terim, Merih Demiral’ın forma giydiği Al Ahli’ye 3-2 mağlup oldu. Maçta kendi kalesine gol atan Merih, maç sonrası Fatih Terim ile bir araya gelerek fotoğraf paylaştı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli ile Al Shabab arasında oynanan mücadele, yalnızca skoruyla değil, maç sonrası yaşanan bir buluşmayla da dikkat çekti. Al Ahli’nin 3-2 kazandığı maçta forma giyen milli oyuncuMerih Demiral, Al Shabab’ın yeni teknik direktörü Fatih Terim ile maçın ardından bir araya geldi.
Merih Demiral, Fatih Terim'le çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Hocamla birlikte” notunu ekledi. Bu buluşma, Türk futbolseverler arasında ilgi uyandırdı.
Kaynak: tgrthaber.com