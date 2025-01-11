Al Ahli kazandı, Merih Demiral ve Fatih Terim’den dostluk paylaşımı geldi

11 Ocak 2025 06:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 06:11

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Shabab’ın başında ilk maçına çıkan Fatih Terim, Merih Demiral’ın forma giydiği Al Ahli’ye 3-2 mağlup oldu. Maçta kendi kalesine gol atan Merih, maç sonrası Fatih Terim ile bir araya gelerek fotoğraf paylaştı.