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Al Ahli kazandı, Merih Demiral ve Fatih Terim’den dostluk paylaşımı geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 06:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 06:11
Al Ahli kazandı, Merih Demiral ve Fatih Terim’den dostluk paylaşımı geldi

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Shabab’ın başında ilk maçına çıkan Fatih Terim, Merih Demiral’ın forma giydiği Al Ahli’ye 3-2 mağlup oldu. Maçta kendi kalesine gol atan Merih, maç sonrası Fatih Terim ile bir araya gelerek fotoğraf paylaştı.

Suudi Arabistan​ Pro Lig'de Al Ahli​ ile Al Shabab​ arasında oynanan mücadele, yalnızca skoruyla değil, maç sonrası yaşanan bir buluşmayla da dikkat çekti. Al Ahli’nin 3-2 kazandığı maçta forma giyen milli oyuncuMerih Demiral​, Al Shabab’ın yeni teknik direktörü  Fatih Terim ile maçın ardından bir araya geldi.

Al Ahli kazandı, Merih Demiral ve Fatih Terim’den dostluk paylaşımı - 1. Resim

Merih Demiral, Fatih Terim​'le çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Hocamla birlikte” notunu ekledi. Bu buluşma, Türk futbolseverler arasında ilgi uyandırdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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