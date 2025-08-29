Al Musrati Verona'ya kiralandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta kadroda istenmeyen oyuncuların gönderilmesi için çalışmalar sürüyor. Beşiktaş, Al Musrati'nin sezon sonuna kadar Verona'ya kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Siyah-beyazlılardan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.