Al Nassr Ronaldo için harekete geçti: Umarım çözüm bulabiliriz

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, sözleşmesi biten Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini duyurdu.
Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hierro, sözleşmesi biten ve hakkında ayrılık haberleri çıkan Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini söyledi.
Fernando Hierro, şu ifadeleri kullandı:
Ronaldo'nun sözleşmesi haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyoruz. Umarım Ronaldo için sözleşme konusunda bir çözüm bulabiliriz. Onu isteyen birçok takım var.
Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi için, "Buradaki varlığı başından beri ulusal bir proje." diyen Hierro, şunları dedi:
Ronaldo, futbol tarihinin en büyük fenomenlerinden biri ve bu ligin gelişmesine büyük katkıları oldu. Sözleşmesini yenilemek için görüşmeler yapıyoruz ve bizimle kalmasını istiyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir paylaşım gelmişti. 40 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.
Al Nassr'da 200 milyon euro maaşı olan ve kontratı sona eren Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibine bu paylaşıma veda ettiği gündeme düşmüştü.
Al Nassr'da geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıkan 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 35 gol attı ve 4 asist yaptı.