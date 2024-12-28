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Al Shabab'dan Fatih Terim paylaşımı! Yöresel kıyafet giydi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 17:45 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:49
Al Shabab&#039;dan Fatih Terim paylaşımı! Yöresel kıyafet giydi

Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'e imza töreninde yöresel Arap kıyafeti hediye edildi.

Suudi Arabistan​ Pro Lig ekiplerinden Al Shabab​ ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim​, yeni takımının kamp yaptığı Katar​'ın başkenti Doha​'ya gelmişti. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı'na gelen Terim'i, Al Shabab Kulübü'nün yetkilileri karşılamıştı.

Al Shabab'dan Fatih Terim paylaşımı! Yöresel kıyafet giydi - 1. Resim

İMZA TÖRENİ YAPILDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise siyah-beyazlı kulüp, Fatih Terim için imza töreni gerçekleştirdi.

"İMPARATOR FATİH TERİM"

Yapılan törende ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, tecrübeli teknik adama yöresel Arap kıyafeti hediye etti.

O anlar kulüp hesabından paylaşılırken "İmparator Fatih Terim" notu düşüldü.

AL SHABAB'IN SON DURUMU

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Fayha karşısında çıkacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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