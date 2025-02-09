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 | Burak Ayaydın

Alanyaspor - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 16.00 itibarıyla başlayacak maçın tüm detayları canlı anlatımımızda!

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Alanyaspor - Fenerbahçe
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 15:57

23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. 

Gain Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. 
 

İŞTE İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Efe, Fatih, Augusto, Yusuf , Hwang.

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, Talisca.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 8 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür müsabakada forma giyemeyecek.

SARI KART SINIRI

Mourinho'nun takımında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. 

4000. GOL

Öte yandan Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak. Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetmişti.

 

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ETİKETLER
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#alanayaspor
#Alanyaspor
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