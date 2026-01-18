Alanyaspor Fenerbahçe maç sonucu! Galatasaray’la puan farkı kapandı mı kaç oldu?

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Alanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Alanyaspor, henüz 3. dakikada Hadergjonaj ile üstünlüğü ele geçirdi.

Fenerbahçe, 9. dakikada Anderson Talisca ile bu gole yanıt verdi.

Ev sahibi takım, 27. dakikada Makouta ile bir kez daha öne geçmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, 52. dakikada Musaba'nın kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.

Fenerbahçe'ye galibiyet getiren golü 78: dakikada Anderson Talisca attı.

GALATASARAY’LA PUAN FARKI KAPANDI MI KAÇ OLDU?

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 42 yaptı ve Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada farkı 1'e indirdi.

Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak.

Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.