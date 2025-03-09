Alanyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabaka Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.

11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Makouta, Richard, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova, Sporar.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Morata, Osimhen.

HAKEM KADROSU

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çiçek üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Pol Van Boekel görev alacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral hazır bulunacak.

