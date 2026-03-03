Alanyaspor Galatasaray maç sonucu kaç kaç?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta müsabakasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve çeyrek finale çıktı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Barış Alper Yılmaz (P) ve 29. dakikada Nhaga kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 78. dakikada Mounie attı.
Bu sonucun ardından A grubunu 4'te 4 yaparak lider bitiren Galatasaray, çeyrek finale seri başı ekipler arasından yükseldi.
Alanyaspor 7 puanla 3. sırada bitirdi ve en iyi üçüncüler kontenjanında yer buldu.
Akdeniz temsilcisinin kupadaki geleceği B ve C grubunda oynanacak karşılaşmaların ardından netleşecek.