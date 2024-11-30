Alanyaspor evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti!

30 Kasım 2024 18:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 21:02

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk etti. 10 kişi tamamladığı maçta Akdeniz temsilcisi, Hadergjonaj ve Augusto'nun golleri ile 2-1 kazanmayı başardı. Trabzonspor'un tek golünü ise Draguş kaydetmişti.

Trendyol​ Süper Lig​'in 14. haftasında Alanyaspor​ ile Trabzonspor​ karşı karşıya gelecek. Gain Park Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor Draguş ile öne geçti. Alanyaspor önce Hadergjonaj sonra Augusto ile maçı kendi lehine çevirerek skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde 3 puanı aldı. 70. dakikada Yusuf Özdemir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. GECENİN SONUÇLARI Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde: Samsunspor 4-0 Bodrum FK Adana Demirspor 0-1 Konyaspor Başakşehir 4-1 Göztepe CANLI ANLATIM 1'▶️ Maç başladı 7'⚽Cham'ın pasında topla buluşan Draguş, ceza sahasına girer girmez topu filelere gönderdi. Maçta skor 1-0 oldu. 30'🚫Alanyaspor Sergio Cordova ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok. 32'🚫Yusuf Özdemir kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor. 44'⚽Hadergjonaj kullandığı penaltı atışını gole çevirdi. Maça denge geldi. Skor 1-1 oldu. 45'🚫Simon Banza topu auta gönderdi. 45'⏹İlk yarı sona erdi. 46'▶️İkinci yarı başladı. 50'⚽Hadergjonaj rakip yarı sahada topu Augusto'nun önüne attı. Angola'lı oyuncu ceza sahası içinde çaprazdan yerden vuruşla takımını öne geçirdi. 54'🚫Ceza sahasında yaşanan karambolde Hadergjonaj'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi. 90'⏹ Maç sona erdi. İLK 11'LER Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier, Richard, Makouta, Augusto, Efecan Karaca, Cordova. Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cham, Draguş, Cihan Çanak, Banza. İlgili Haberler Mauro Icardi'ye River Plate iddiası! Beşiktaş'ta sakatlık alarmı! Paulista ve Uduokhai hakkında açıklama geldi