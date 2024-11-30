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Alanyaspor evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 18:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 21:02
Alanyaspor evinde Trabzonspor&#039;u 2-1 mağlup etti!

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk etti. 10 kişi tamamladığı maçta Akdeniz temsilcisi, Hadergjonaj ve Augusto'nun golleri ile 2-1 kazanmayı başardı. Trabzonspor'un tek golünü ise Draguş kaydetmişti.

TrendyolSüper Lig​'in 14. haftasında Alanyaspor​ ile Trabzonspor​ karşı karşıya gelecek.

Gain Park Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor Draguş ile öne geçti.

Alanyaspor önce Hadergjonaj sonra Augusto ile maçı kendi lehine çevirerek skoru 2-1 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde 3 puanı aldı.

70. dakikada Yusuf Özdemir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım - 1. Resim

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Samsunspor 4-0 Bodrum FK

Adana Demirspor 0-1 Konyaspor

Başakşehir 4-1 Göztepe

Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım - 2. Resim

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

7'⚽Cham'ın pasında topla buluşan Draguş, ceza sahasına girer girmez topu filelere gönderdi. Maçta skor 1-0 oldu.

30'🚫Alanyaspor Sergio Cordova ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

32'🚫Yusuf Özdemir kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

44'⚽Hadergjonaj kullandığı penaltı atışını gole çevirdi. Maça denge geldi. Skor 1-1 oldu.

45'🚫Simon Banza topu auta gönderdi.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım - 3. Resim

46'▶️İkinci yarı başladı.

50'⚽Hadergjonaj rakip yarı sahada topu Augusto'nun önüne attı. Angola'lı oyuncu ceza sahası içinde çaprazdan yerden vuruşla takımını öne geçirdi.

54'🚫Ceza sahasında yaşanan karambolde Hadergjonaj'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

90'⏹ Maç sona erdi.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım - 4. Resim

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier, Richard, Makouta, Augusto, Efecan Karaca, Cordova.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cham, Draguş, Cihan Çanak, Banza.

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Kaynak: tgrthaber.com
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