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Editor
 | Burak Ayaydın

Alanyaspor'a Almanya'dan sol bek!

Alanyaspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Gelecek sezon planlamalarına devam eden Alanyaspor, Borussia Dortmundlu Baran Moğultay'ı kadrosuna kattı.

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Alanyaspor'a Almanya'dan sol bek!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:35

, sol bek transferini resmen duyurdu. Akdeniz ekibi, forması giyen Baran Moğultay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

ALANYASPOR'DAN BARAN MOĞULTAY TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Hoş geldin Baran Moğultay! Kulübümüz, Borussia Dortmund takımından, Türkiye Ümit Milli Takımımızda da forma giyen sol kanat oyuncusu Baran Moğultay’ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadromuza dahil etti."

https://x.com/Alanyaspor/status/1944671647350378550

21 YAŞINDAKİ GURBETÇİ SOL BEKİN PERFORMANSI

Borussia Dortmund'un ikinci takımıyla toplamda 25 maça çıkan Baran Moğultay, 2 asistlik katkı sağlamış ama A Takım seviyesine yükselememişti.

Sıkça Sorulan Sorular

BARAN VE DORTMUND ARASINDAKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN SONA ERİYORDU?
Genç oyuncunun, sarı siyahlılar ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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#Baran Moğultay
#Baran Moğultay
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