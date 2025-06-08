Alanyaspor'un en golcü ismi Cordova oldu

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla 12. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor, beklentilerin altında kaldı. Turuncu-yeşilli ekip, sezon boyunca 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 43 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde ise 50 gol gördü.

2023-2024 sezonunu 52 puanla 8. sırada bitiren Alanyaspor, yeni sezonda hem puan hem de sıralama bakımından geriledi. Geçen sezon 53 gol atıp 50 gol yiyen Akdeniz temsilcisi, 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti.

Cordova zirvede

Bu sezon Alanyaspor'un en golcü ismi, 9 golle Venezuelalı forvet Sergio Cordova oldu. Cordova’yı, Güney Koreli golcü Ui-Jo Hwang 7 golle takip etti.

En Farklı Mağlubiyetler ve En Gollü Karşılaşma

Alanyaspor, sezonun en farklı mağlubiyetlerini 4. haftada Fenerbahçe ve 20. haftada Eyüpspor karşısında deplasmanda aldığı 3-0’lık yenilgilerle yaşadı. Sezonun en gollü karşılaşması ise 21. haftada evinde RAMS Başakşehir karşısında aldığı 5-4’lük galibiyet oldu.

Dev Rakiplerden Puan Alamadı

Akdeniz ekibi, hem iç sahada hem de deplasmanda oynadığı Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında puan çıkaramadı.

Disiplin Karnesi ve En Çok Süre Alan Oyuncu

Takımda en çok sarı kart gören isimler, 12’şer kartla Nuno Lima ve Richard Coelho olurken; Loide Augusto ve Yusuf Özdemir birer kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezon boyunca en çok süre alan oyuncu ise 34 maçta 3 bin 60 dakika sahada kalan kaleci Ertuğrul Taşkıran oldu.