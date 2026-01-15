Albacete Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Alvaro Arbeloa’ya ilk sınavında büyük şok

Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu değişti.

Geçtiğimiz günlerde Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından, kulüp Alvaro Arbeloa ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yeni hocasıyla Eflatun-beyazlılar, İspanya Kupası son 16 turunda 2. Lig’den Albacete’ye 3-2 mağlup olarak elendi.

22 takımlı ligde 17. sırada yer alan Albacete, 8. dakikada Javi Villar’ın golüyle öne geçti.

45’te milli futbolcumuz Arda Güler’in kullandığı korner atışında Franco Mastantuono skora eşitliği getirdi.

Albacete, Jefte Betancor’un 82. dakikadaki golüyle güçlü rakibi karşısında 2-1 üstünlüğü yakaladı.

90+1’de genç golcü Gonzalo, yine Arda Güler’in asistinde durumu 2-2 yaptı.

90+5’te bir kez daha sahneye çıkan Jefte Betancur skora son dokunuşu koydu: 3-2.