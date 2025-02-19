Alessio Orro'da işlem tamam! Fenerbahçe Medicana'ya geliyor

Vodafone Sultanlar Ligi takımı Fenerbahçe Medicana'dan yıldız bir transferin bitirme aşasında olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, Vero Volley Milano forması terleten Alessia Orro'ya transfer teklifinde bulunduğu bildirildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Alessia Orro için Vero Volley Milano'ya gelecek sezon adına transfer teklifinde bulundu ancak olumlu geri dönüş alamadı.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin, Vero Volley Milano ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek Alessia Orro'ya 2026-2027 sezonu için resmi transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Alessia Orro'nun Fenerbahçe Medicana'da forma giymek istediği aktarıldı.