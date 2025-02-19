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 | Eyüp Ensar Yeşil

Alessio Orro'da işlem tamam! Fenerbahçe Medicana'ya geliyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'nın Alessia Orro'ya resmi transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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Alessio Orro'da işlem tamam! Fenerbahçe Medicana'ya geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 20:15

Vodafone Sultanlar Ligi takımı Fenerbahçe Medicana'dan yıldız bir transferin bitirme aşasında olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, Vero Volley Milano forması terleten Alessia Orro'ya transfer teklifinde bulunduğu bildirildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Alessia Orro için Vero Volley Milano'ya gelecek sezon adına transfer teklifinde bulundu ancak olumlu geri dönüş alamadı.

Alessia Orro'dan iki yıllık imza - Voleybolunsesi

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin, Vero Volley Milano ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek Alessia Orro'ya 2026-2027 sezonu için resmi transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Alessia Orro'nun Fenerbahçe Medicana'da forma giymek istediği aktarıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ALESSİA ORRO KİMDİR?
Alessia Orro, İtalyan voleybol oyuncusudur. İtalya adına 2016 Yaz Olimpiyatları'nda, 2019 Montreux Volley Masters'ta ve 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde yarışmıştır.
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#Spor
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