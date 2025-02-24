Alexander Djiku'dan derbi kritiği!

Fenerbahçeli Alexander Djiku, dev derbi sonrası açıklamalar yaptı.

HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ VURGUSU

Bundan sonrası için umutlu olan Djiku, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyun ritmimizi ortaya koyduk. Sonrasında gol fırsatları yakaladık ki bir tanesinde gol iptal oldu, kaleciye faul kararı çıktığı için. Sonrasında oyunumuzu devam ettirdik. Bize 3 puanı getirecek golü maalesef bulamadık. Bizler sonuna kadar savaşacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz çünkü hiçbir şey bitmedi. Hatasız bir şekilde ileride oynadığımız maçlarda en iyi neticeleri almak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

FİNAL PASLARI KONUSU!

Brezilyalı Fred de maç sonu değerlendirmelerde bulunurken, "Aslında maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk orta sahalar olarak. Bugünkü eksikliğimiz bence final paslarındaki sıkıntılarımızdı. O noktalarda çok daha iyi olabilirdik. Orta sahalarda çok büyük savaş verdik. Maalesef yaratmış olduğumuz fırsatları değerlendiremedik." açıklamalarını yaptı.