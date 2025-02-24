Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Alexander Djiku'dan derbi kritiği! "Hiçbir şey bitmedi"

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı derbinin ardından, Alexander Djiku ve Fred'den açıklamalar geldi. Ganalı stoper, yarışın devam ettiğine inandığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alexander Djiku'dan derbi kritiği!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 23:01

Fenerbahçeli Alexander Djiku, dev derbi sonrası açıklamalar yaptı.

HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ VURGUSU

Bundan sonrası için umutlu olan Djiku, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyun ritmimizi ortaya koyduk. Sonrasında gol fırsatları yakaladık ki bir tanesinde gol iptal oldu, kaleciye faul kararı çıktığı için. Sonrasında oyunumuzu devam ettirdik. Bize 3 puanı getirecek golü maalesef bulamadık. Bizler sonuna kadar savaşacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz çünkü hiçbir şey bitmedi. Hatasız bir şekilde ileride oynadığımız maçlarda en iyi neticeleri almak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fred derbideki eksikliklerini açıkladı

FİNAL PASLARI KONUSU!

Brezilyalı Fred de maç sonu değerlendirmelerde bulunurken, "Aslında maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk orta sahalar olarak. Bugünkü eksikliğimiz bence final paslarındaki sıkıntılarımızdı. O noktalarda çok daha iyi olabilirdik. Orta sahalarda çok büyük savaş verdik. Maalesef yaratmış olduğumuz fırsatları değerlendiremedik." açıklamalarını yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

FRED'IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Brezilyalı orta saha için 13 milyon Euro bedel biçiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Slavko Vincic'in derbi karnesi!
Galatasaray Fenerbahçe maçında kimler sakatlandı? Eren Elmalı ve Sallai’nin durumu oyuna devam edemedi
ETİKETLER
#fred
#alexander djiku
#Galatasaray ekibi
#galatasaray ekmas
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.