Alexander Sörloth bombası! Süper Lig devi menajeriyle temas kurdu

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor santrafor arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray Victor Osimhen’den gelecek cevabı beklerken Şampiyonlar Ligi için dünyaca bir yıldız kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ise Ciro Immobile ile yolları ayırıp yerine daha iddialı isim getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor forvet arayışlarına devam ediyor.

SÖRLOTH SÜPER LİG DEVLERİNİN RADARINDA

Süper Lig devlerinin listeye yazdığı ilk isimlerden biri de İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörtloth… 29 yaşındaki golcü futbolcu, İspanyol ekibinde fazla süre alamadığı için yaz transfer döneminde ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE'DEN SÖRLOTH ATAĞI

Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmekte kararlı olan Fenerbahçe'nin gündemine bir dönem Trabzonspor'un formasını da giyen Alexander Sörloth geldi.

TRANSFER ŞARTLARI MASAYA YATIRILDI

Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyle bir menajer aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede transferin maliyeti ve şartları masaya yatırıldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'den yeni bir atağın gelmesi bekleniyor.



53 MAÇTA 24 GOL ATTI

Geride kalan sezonda İspanyol ekibiyle 53 maçta görev alan Norveçli santrafor, 24 gol atarken 2 asist yaptı.



TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU

Yıldız futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda ise 63 karşılaşmada 24 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor kariyerinde 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.



423 MAÇTA 155 GOL

Sörloth, Real Sociedad, Villarreal, Leipzig, Bodo Glimt, Midtjylland, Gent, Crystal Palace ve Rosenborg gibi takımların da formasını giydi. Kariyerinde 423 maçta 155 gol attı.

78 DAKİKADA BİR GOLÜ VAR

Alexander Sörloth, geçen sezon La Liga'da 35 maçta forma giydi. 20 gol attı. Toplamda 1561 dakika sahada kaldı.

Her 78 dakikada bir fileleri havalandırdı. Norveçli golcü, çoğu maçta yedek kulübesinde yer aldı. Buna rağmen iyi istatistikler yakaladı.

