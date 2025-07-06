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 | Burak Ayaydın

Alexander Sörloth için ayrılık kararı: Beşiktaş'a transferi gündemdeydi!

Beşiktaş'ın gündemindeki Alexander Sörloth için flaş bir transfer kararı çıktı. Marca'nın haberine göre Atletico Madrid, Beşiktaş ile de anılan Alexander Sörloth için transfer pazarlıklarına hazır olduğunu bildirdi.

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Alexander Sörloth için ayrılık kararı: Beşiktaş'a transferi gündemdeydi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 22:33

'ın da ilgilendiği transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. bundan sonrası için farklı bir yapılanma tasarlarken, Beşiktaş'ın da uzun zamandır takip ettiği Alexander Sörloth'un bedelini belirledi ve menajerler aracılığıyla piyasanın nabzını tutmaya başladı.

Alexander Sörloth için ayrılık kararı: Beşiktaş'a transferi gündemdeydi!

ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ'A BONSERVİS ENGELİ

Alexander Sörloth ile ilgili transfer kararını değiştiren ve kulüpten ayrılma ihtimaline olumlu yaklaşan Atletico Madrid, 35 milyon Euroluk bir bonservis bedeli belirledi! Alexander Sörloth'u Villarreal'den 32 milyon Euroya transfer eden İspanyol devi; yeni kararıyla birlikte en azından yıldız golcünün maliyet dosyasını zararsız kapatmak isterken, esasen ise pazarlıklarda en fazla 30 milyon Euroya kadar inmeyi düşünüyor. Süreçten hareketle de Beşiktaş için Alexander Sörloth transferi zora girerken, 29 yaşındaki golcünün yeni rotasının Suudi Arabistan olabileceği de düşünülmeye başlandı.

Alexander Sörloth için ayrılık kararı: Beşiktaş'a transferi gündemdeydi!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ALEXANDER SORLOTH VE PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezonda Atletico Madrid ile 50 maça çıktı ve 24 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu dönemde 2315 dakika süre bulan ve hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Alexander Sörloth, Atletico'dan ayrılmakla ilgili röportajlar vermişti.

Alexander Sörloth için ayrılık kararı: Beşiktaş'a transferi gündemdeydi!

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER SORLOTH TÜRKİYE'DE NE ZAMAN OYNADI?
Norveçli hücumcu, 2019 yazında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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ETİKETLER
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#atletico madrid
#alexander sörloth
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#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Futbol Haberleri
#Spor
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