Alexander Sörloth için ayrılık kararı: Beşiktaş'a transferi gündemdeydi!

Beşiktaş'ın gündemindeki Alexander Sörloth için flaş bir transfer kararı çıktı. Marca'nın haberine göre Atletico Madrid, Beşiktaş ile de anılan Alexander Sörloth için transfer pazarlıklarına hazır olduğunu bildirdi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid bundan sonrası için farklı bir yapılanma tasarlarken, Beşiktaş'ın da uzun zamandır takip ettiği Alexander Sörloth'un transfer bedelini belirledi ve menajerler aracılığıyla piyasanın nabzını tutmaya başladı.

ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ'A BONSERVİS ENGELİ

Alexander Sörloth ile ilgili transfer kararını değiştiren ve kulüpten ayrılma ihtimaline olumlu yaklaşan Atletico Madrid, 35 milyon Euroluk bir bonservis bedeli belirledi! Alexander Sörloth'u Villarreal'den 32 milyon Euroya transfer eden İspanyol devi; yeni kararıyla birlikte en azından yıldız golcünün maliyet dosyasını zararsız kapatmak isterken, esasen ise pazarlıklarda en fazla 30 milyon Euroya kadar inmeyi düşünüyor. Süreçten hareketle de Beşiktaş için Alexander Sörloth transferi zora girerken, 29 yaşındaki golcünün yeni rotasının Suudi Arabistan olabileceği de düşünülmeye başlandı.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ALEXANDER SORLOTH VE PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezonda Atletico Madrid ile 50 maça çıktı ve 24 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu dönemde 2315 dakika süre bulan ve hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Alexander Sörloth, Atletico'dan ayrılmakla ilgili röportajlar vermişti.