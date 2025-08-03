Alexander Sörloth sürprizi: Transferde dev hamle!

Alexander Sörloth transferinde ihtimaller gün geçtikçe artıyor. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Alexander Sörloth, şimdi de Suudi Arabistan ve Avrupa arasında bir sürece dahil edildi.

ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ İÇİN AL HILAL VE JUVENTUS DEVREDE

Victor Osimhen'den istediği cevabı alamayan Al Hilal, Avrupa pazarında yıldız golcü aramaya devam ediyor. Menajerler aracılığıyla Alexander Sörloth'a yönelen Suudi Arabistan ekibi, yetenekli forvetle ilk temasları kurdu ama olumlu bir geri dönüş alamadı! Ayrıca Juventus'un da Alexander Sörloth'u transfer listesine eklediği süreçte, Dusan Vlahovic'in veda ihtimaline göre Norveçli golcüye resmi teklif yapılması planlanıyor.

ALEXANDER SORLOTH'UN PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid ile 53 maça çıkmış ve 24 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.