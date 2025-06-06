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 | Murat Makas

Alexandru Maxim, Gaziantep FK tarihine geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde 6. sezonunu tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Maxim, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-siyahlı formayla en çok maça çıkan, Süper Lig’de en çok gol atan ve en çok süre alan futbolcu unvanlarını elde etti.

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Alexandru Maxim, Gaziantep FK tarihine geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 11:26

Maxim, Gaziantep FK kariyerine 2019-2020 sezonunun devre arasında, Almanya'nın Mainz 05 kulübünden kiralık olarak başladı. İlk sezonunda çıktığı 15 karşılaşmada 7 gol kaydederek kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. 2020-2021 sezonu öncesinde Gaziantep ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, kulübe kalıcı olarak transfer oldu.

En Skorer Sezonunu 2020-2021’de Yaşadı

Maxim, Gaziantep kariyerinin en skorer sezonunu 2020-2021’de yaşadı. Süper Lig’de çıktığı 38 maçta 15 gol atarak takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Bir sonraki sezon, sakatlık nedeniyle ilk 6 haftada forma giyemeyen Maxim, yine de 31 maçta 14 gol atmayı başardı. 2022-2023 sezonunda ise 21 karşılaşmada 4 gol kaydettikten sonra, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK’nin Beşiktaş’a kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında yer aldı.

2023-2024 sezonunda tekrar Gaziantep’e dönen Maxim, 34 maçta 3 gol attı. 2024-2025 sezonu başında takım kaptanlığına getirilen Rumen yıldız, aynı sezonda çıktığı 34 maçta 7 gol atarak bir kez daha takımın lideri oldu.

Gaziantep FK Tarihine Damga Vurdu

Gaziantep FK formasını Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 190 kez giyen Alexandru Maxim, kulüp tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını kazandı. Süper Lig’de attığı 50 golle de kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan Maxim, toplamda 14.035 dakika sahada kalarak kulüp tarihinin en çok süre alan oyuncusu oldu.

Alexandru Maxim, Gaziantep FK tarihine geçti

* Maxim, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

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#Spor
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