Alex'den Volkan Demirel paylaşımı! 'Görevinde başarılar dilerim'

09 Kasım 2024 19:14 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 19:18

Bir dönem Fenerbahçe forması altında birlikte mücadele eden Alex de Souza ve Volkan Demirel, teknik direktör olarak Antalyaspor-Bodrum FK maçında karşı karşıya geldiler. Antalyaspor'un sahadan 3-2'lik galibiyetiyle ayrıldığı maç sonunda Alex, sosyal medya hesabından Volkan Demirel paylaşımı yaptı. Yaptığı paylaşımda, "Bugün 8,5 yıl beraber oynadığım kalecimle karşı karşıya geldim. Bu kadar zaman sonra tekrar görüşmek güzeldi. Görevinde başarılar dilerim. Sevgilerimle Kaptan." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor​'un Brezilyalı Teknik Direktörü Alex de Souza​, Fenerbahçe​'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı ve Bodrum FK​'nin yeni teknik direktörü olan Volkan Demirel​ ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yeni görevinde başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Bodrum FK'yi 3-2'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı paylaşımında Alex, yıllar önce Demirel'in kendisini Fenerbahçe formasıyla sırtında taşıdığı fotoğraf ile bugün maç öncesi birlikte çekindikleri fotoğrafı kullandı.

"GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİM"

Alex de Souza, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Futbol ve getirdiği duygular... Bugün 8,5 yıl beraber oynadığım kalecimle karşı karşıya geldim. Bu kadar zaman sonra tekrar görüşmek güzeldi. Görevinde başarılar dilerim. Sevgilerimle Kaptan." ifadelerini kullandı.