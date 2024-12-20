Alexis Peterson, Beşiktaş'a imza attı!

20 Aralık 2024 19:31 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 19:35

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı Beşiktaş, Alexis Peterson'ı renklerine bağladığını açıkladı.

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EuroCup Women ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı Beşiktaş'tan yeni bir transfer açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, oyun kurucu pozisyonunu Alexis Peterson ile güçlendirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımız, Almanya Mili Takımı'nda forma giyen Amerikalı oyun kurucu Alexis Peterson’u kadrosuna kattı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup Women’da yoluna devam eden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımız, 29 yaşında 1.73 boyundaki oyun kurucu Alexis Peterson ile sözleşme imzaladı."