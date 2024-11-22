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Ali Koç Fenerbahçe taraftarına seslendi: Çok doluyum, az kaldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:20
Ali Koç Fenerbahçe taraftarına seslendi: Çok doluyum, az kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tır tanıtımında taraftara seslenerek basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Ali Koç, "Söyleyeceğim şeyler birikti. Çok doluyum'' dedi.

Fenerium'un yeni tır tanıtımına katılan Fenerbahçe​ Başkanı Ali Koç​, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakın zamanda basın toplantısı​ düzenleyeceğini belirtti.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarına seslendi: Çok doluyum, az kaldı - 1. Resim

YAKIN ZAMANDA AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ali Koç, "Söyleyeceğim şeyler birikti. Yakın zamanda konuşacağım. Çok doluyum. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var" diye konuştu.

Ayrıca taraftarlara teşekkür eden Koç, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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