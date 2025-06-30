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 | Murat Makas

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye PSG'den dev transfer

Gelecek sezon hazırlıklarını yapan Fenerbahçe sağ beke takviye yapmak istiyor. PSG'nin bek oyuncusu Nordi Mukiele'yi transfer listesinin ilk sırasına girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transferi hemen bitirmek istediği öne sürüldü.

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Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye PSG'den dev transfer
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 11:26

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü kulüplerin yıldız isimlerini radara alıyor. Transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile boşalan sağ beke PSG’nin yıldız bir ismini düşünüyor.

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye PSG'den dev transfer

PSG forması giyen bek oyuncusu Nordi Mukiele Fenerbahçe'nin gündeminde. Ali Koç ve transfer ekibi yıldız futbolcu için harekete geçti. Fransız oyuncunun şartlarını soran Fenerbahçe, oyuncudan olumlu dönüş alması durumunda bu transferi bitirmek istiyor.

ALİ KOÇ DOĞRUDAN BİTİRMEK İSTİYOR

İddialara göre sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç bu transferde doğrudan iletişim kuran isim olacak. Başkan Ali Koç'un dünya kulüplerinin başkanlarıyla olan ikili ilişkileri bu transferde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca Koç, Mukiele transferini bitirmek için kesenin ağzını açtı.

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye PSG'den dev transfer

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Nordi Mukiele transferinde Fenerbahçe'nin elini zorlaştıran konu ise oyuncunun sözleşmesinin 2027'ye kadar devam etmesi. Yıldız oyuncunun uygun bir bonservis ücretiyle transfer edilebilmesi çok mümkün görünmüyor. Sarı lacivertliler 27 yaşındaki oyuncuyu ikna edebilirse PSG ile pazarlık masasına oturacak.

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye PSG'den dev transfer

BU SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ!

Fransız bek oyuncusu kiralık olarak bir sezon giydiği Leverkusen formasıyla 24 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Mukiele, 30 Haziran 2025'te PSG'ye geri döndü.

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