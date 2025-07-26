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 | Burak Ayaydın

Ali Koç noktayı koyuyor: Fenerbahçe'den dev hamle!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, flaş bir hamle hazırlığında. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkmasının ardından, şimdi de Fenerbahçe için Ali Koç tarafından aynı süreç tasarlanıyor.

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Ali Koç noktayı koyuyor: Fenerbahçe'den dev hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 00:16

'de 'tan dev bir kalkınma hamlesi geliyor. 'ın 'nden çıktığı süreçte, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da aynı yolu izlemeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN MALİ YAPILANMA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe adına faiz sürecini sonlandırmak isteyen Ali Koç, sarı lacivertli camia için sansasyonel bir karar aldı. Halihazırda Eylül ayında yeniden başkanlık için yarışacak olan Ali Koç, sandık öncesinde Fenerbahçe adına kritik bir süreci tamamlamak ve Bankalar Birliği dönemini sonlandırmak istiyor. Esasen ise Ali Koç, bu mali hamleyle birlikte uzun vadede Fenerbahçe'nin çok daha işlevsel bir yapıya bürüneceğine inanıyor.

Ali Koç noktayı koyuyor: Fenerbahçe'den dev hamle!

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın ilk olarak bayrak taşıdığı süreçte, başkan Dursun Özbek'ten faiz vurgusu gelmiş ve yüklerinden kurtulduklarının altını çizmişti.

Ali Koç noktayı koyuyor: Fenerbahçe'den dev hamle!

FENERBAHÇE'DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bankalar Birliği sürecinin ardından kulübün kâr edecek bir sisteme kavuşacağını öngörüyor. Ayrıca da sarı lacivertliler, dün KAP bildirimi yapmış ve şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyondan 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılması için başvuru gerçekleştirmişti.

Ali Koç noktayı koyuyor: Fenerbahçe'den dev hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ESAS HEDEF NEDİR?
Camia, eski günlerdeki gibi Avrupa'nın en değerli kulüpleri arasında yer almak istiyor.
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ETİKETLER
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#ali koç
#ali koç
#bankalar birliği
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#Fenerbahçe
#Sürec
#Mali Kalkınma
#Spor
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