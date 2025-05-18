Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Fenerbahçe seçime gidiyor! Ali Koç resmen açıkladı: İşte tarih

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu. Koç yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe seçime gidiyor! Ali Koç resmen açıkladı: İşte tarih
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 16:41

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Koç, net tarihin ise fikstür çekiminden sonra belli olacağını belirtti. Başkan Koç, "Kulübümüzün gelecek sezon için planlarını şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç yeni sezonun tam başına denk gelmektedir" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Başkan Koç, "Buna rağmen ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şansımızın kalmaması camiamızın haklı eleştirilerine maruz kaldı. İstemediğimiz bir sezonu geride bırakıyoruz bunun sorumluluğu da bize ait. 2010-2011'deki şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda sadece 1 şampiyonluğumuzun olması da sorunun sadece isimlerle ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir. Camiamızın haklı eleştirilerini kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri daha yoğun şekilde yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüze yakışmadığını ama buna rağmen demokratik bir hak olduğunu, saygı duyduğumuzu, gerekli imzalar toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gideceğimizi ama bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğumuzu söylemiştim. Yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önce belirttiğimiz görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülme çalışması bugüne kadar olmamıştır. Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem, ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat oluşturacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Tabii ki bu durumla ilgili kararı verecek olanlar yönetimler değil kongre üyeleridir. Camiamız tarih boyunca ortak akılla, gelenekleriyle ve sağduyuyla hareket etmiştir.


İmza verenler içinde Fenerbahçe'ye gerçekten tutkuyla bağlı üyelerimizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak bu süreci manipüle ederek bu durumdan pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu da camiamızın bilmesini istiyorum.


Hukukçularımızın aktardığı bilgiye göre yeterli imza toplanması durumunda olağanüstü genel kurula en erken 7-8 hafta içinde gidileceği belirtiliyor. Kulübümüzün gelecek sezon için planlarını şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç yeni sezonun tam başına denk gelmektedir. Sezon içinde başarıyı belirleyen tüm dinamiklerin tohumları bu sürece denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.