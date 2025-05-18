Fenerbahçe seçime gidiyor! Ali Koç resmen açıkladı: İşte tarih

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Koç, net tarihin ise fikstür çekiminden sonra belli olacağını belirtti. Başkan Koç, "Kulübümüzün gelecek sezon için planlarını şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç yeni sezonun tam başına denk gelmektedir" ifadelerini kullandı.



SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Başkan Koç, "Buna rağmen ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şansımızın kalmaması camiamızın haklı eleştirilerine maruz kaldı. İstemediğimiz bir sezonu geride bırakıyoruz bunun sorumluluğu da bize ait. 2010-2011'deki şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda sadece 1 şampiyonluğumuzun olması da sorunun sadece isimlerle ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir. Camiamızın haklı eleştirilerini kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri daha yoğun şekilde yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüze yakışmadığını ama buna rağmen demokratik bir hak olduğunu, saygı duyduğumuzu, gerekli imzalar toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gideceğimizi ama bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğumuzu söylemiştim. Yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önce belirttiğimiz görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülme çalışması bugüne kadar olmamıştır. Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem, ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat oluşturacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Tabii ki bu durumla ilgili kararı verecek olanlar yönetimler değil kongre üyeleridir. Camiamız tarih boyunca ortak akılla, gelenekleriyle ve sağduyuyla hareket etmiştir.



İmza verenler içinde Fenerbahçe'ye gerçekten tutkuyla bağlı üyelerimizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak bu süreci manipüle ederek bu durumdan pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu da camiamızın bilmesini istiyorum.



Hukukçularımızın aktardığı bilgiye göre yeterli imza toplanması durumunda olağanüstü genel kurula en erken 7-8 hafta içinde gidileceği belirtiliyor. Kulübümüzün gelecek sezon için planlarını şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç yeni sezonun tam başına denk gelmektedir. Sezon içinde başarıyı belirleyen tüm dinamiklerin tohumları bu sürece denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir" ifadelerini kullandı.



