Ali Koç ve Dursun Özbek karşı karşıya! Transferde büyük bomba

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Ali Koç ile Dursun Özbek'in Oleksandr Zinchenko için onay vermesiyle transferin son gününde büyük bir sürpriz yaşanıyor! An itibarıyla hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın listesinde olan Oleksandr Zinchenko, Arsenal tarafından da gözden çıkarılmış durumda.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN OLEKSANDR ZINCHENKO TRANSFERİ

İngiltere basını iki temsilcimizin de Oleksandr Zinchenko ile ilgilendiğini duyurdu ve transferin son gününde büyük bir sürpriz olabileceğini belirtti! Kadrolarına yaptıkları takviyeler ile taraftarlarının kalbini kazanan Ali Koç ve Dursun Özbek, Ukraynalı sol bekin transferinde karşı karşıya geldi. Arsenal'de eskisi gibi forma bulamayan oyuncunun da ayrılık ihtimalini değerlendirdiği ifade edilirken, İstanbul'un hangi yakasına transfer olacağı ise merak konusu olmuş durumda.

SON DURUMU

Forma süresinden memnun olmayan Oleksandr Zinchenko, Arsenal ile bu sezon özelinde 13 maça çıktı ve sadece 408 dakika süre alabildi. Hiçbir skor katkısı da veremeyen Ukraynalı, kariyeri için yeni bir adım atmaya ve oynayacağı bir kulübe gitmeye hazırlanıyor.