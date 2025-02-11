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 | Burak Ayaydın

Ali Koç ve Dursun Özbek karşı karşıya! Transferde büyük bomba

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arsenalli Oleksandr Zinchenko'nun transferine onay verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Oleksandr Zinchenko hamlesinin tüm detayları İngiltere basını tarafından duyuruldu.

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Ali Koç ve Dursun Özbek karşı karşıya! Transferde büyük bomba
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:04

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Ali Koç ile Dursun Özbek'in Oleksandr Zinchenko için onay vermesiyle transferin son gününde büyük bir sürpriz yaşanıyor! An itibarıyla hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın listesinde olan Oleksandr Zinchenko, Arsenal tarafından da gözden çıkarılmış durumda.

Arsenal stance on Oleksandr Zinchenko exit after surprise transfer offer - Mirror Online

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN OLEKSANDR ZINCHENKO TRANSFERİ

İngiltere basını iki temsilcimizin de Oleksandr Zinchenko ile ilgilendiğini duyurdu ve transferin son gününde büyük bir sürpriz olabileceğini belirtti! Kadrolarına yaptıkları takviyeler ile taraftarlarının kalbini kazanan Ali Koç ve Dursun Özbek, Ukraynalı sol bekin transferinde karşı karşıya geldi. Arsenal'de eskisi gibi forma bulamayan oyuncunun da ayrılık ihtimalini değerlendirdiği ifade edilirken, İstanbul'un hangi yakasına transfer olacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Oleksandr Zinchenko set to leave Arsenal in January with Dortmund ready to swoop

SON DURUMU

Forma süresinden memnun olmayan Oleksandr Zinchenko, Arsenal ile bu sezon özelinde 13 maça çıktı ve sadece 408 dakika süre alabildi. Hiçbir skor katkısı da veremeyen Ukraynalı, kariyeri için yeni bir adım atmaya ve oynayacağı bir kulübe gitmeye hazırlanıyor.

ETİKETLER
#dursun özbek
#ali koç
#fenerbahçe kulübü
#transfer dönemi
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Spor
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