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 | Burak Ayaydın

Ali Koç'tan Fenerbahçe kritiği: "Vazgeçmeyeceğiz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündeme dair değerlendirmeler geldi. Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği'nin, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlamasına katılan Ali Koç, camiaya seslendi.

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Ali Koç'tan Fenerbahçe kritiği:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 22:27

'de tarafından önemli konuların altı çizildi. Fenerbahçe'nin yapısı itibarıyla vazgeçmek gibi bir kültürleri olmadığını ifade eden başkan, ayrıca da 'aşamayacağımız engel yoktur' mesajını verdi.

Ali Koç'tan Fenerbahçe kritiği: "Vazgeçmeyeceğiz"

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN ÖNEMLİ SÖZLER

"Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Fenerbahçe asla düşmez. Bizim DNA'mızda vazgeçmek ve pes etmek yoktur. Son dönemde tarihimizde hiç görülmemiş şekilde yaşadığımız; özellikle sosyal medya üzerinden planlı ve sistemli şekilde yürütülen yalan ve iftira kampanyası bizi, bize kırdırmaktadır. Organize kötülük olarak yaptığım tanımlama tam bu. Değerli Fenerbahçeliler, kulübümüz sadece sportif başarıları odağına almış bir kulüp değildir. Fenerbahçe; toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, ihtiyaç olduğunda ülkede ilk tepki gösteren, takım ve renk ayrımı yapmadan Türk halkının yanında olan bir camiadır. Kulübümüz hem saha içinde, hem saha dışında haklı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün geldiğimiz noktada her branşta rekabetçi, her alanda söz sahibi bir Fenerbahçe inşa etmek için tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Herkesin çorbada tuzu var. ve içerisinde olduğumuz zaman aşamayacağımız engel yoktur."

Ali Koç'tan Fenerbahçe kritiği: "Vazgeçmeyeceğiz"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE NE ZAMAN SANDIĞA GİDECEK?
Sarı lacivertliler, Eylül ayında erken seçim gerçekleştirecek.
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