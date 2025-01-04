Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye moral ziyareti!

04 Ocak 2025 22:44 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 22:47

Fenerbahçe yarın akşam evinde Hatayspor'u misafir edecek. Karşılaşma öncesinde Kulüp Başkanı Ali Koç Samandıra'da oyuncularla bir araya geldi ve motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.