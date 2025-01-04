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Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye moral ziyareti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 22:44 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 22:47
Ali Koç&#039;tan Fenerbahçe&#039;ye moral ziyareti!

Fenerbahçe yarın akşam evinde Hatayspor'u misafir edecek. Karşılaşma öncesinde Kulüp Başkanı Ali Koç Samandıra'da oyuncularla bir araya geldi ve motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Hatayspor​ ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’tan sürpriz bir ziyaret geldi.

TAKIMLA TOPLANTI YAPILDI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre sarı-lacivertlilerde Ali Koç​ maç öncesi Samandıra’da oyuncularla bir araya geldi ve motivasyon konuşması yaptı.

Öte yandan haberin detaylarında Başkan Ali Koç ve Mario Branco’nun, teknik direktör Jose Mourinho ile transfer zirvesi yaptığı belirtildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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