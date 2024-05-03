Ali Koç'tan TFF ve Galatasaray'a zehir zemberek sözler

03 May 2024 16:06 - Güncelleme : 03 May 2024 16:12

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi gündemi ile ilgili açıklamalar yaptı. Ali Koç, TFF ve Galatasaray'a sert göndermede bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi. Niye imza toplama ihtiyacı duyduk? 18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Bazı kulüpler de neyin ne olduğunu bilmelerine rağmen rekabette kendilerine avantaj sağlayabilmek için nasıl zikzak çizdiklerini anlatmaya çalışacağım."

"ZAMAN KAZANMAK İÇİN 18 TEMMUZ TARİHİ VERİLDİ"

"Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bazı kulüpler yanlarına çekilerek 'Beni de mağdur etmeyin, aday olmayacağım' dediği için ve bazı kulüplerimizin samimi şekilde inandığını, bazı kulüplerimizin de rekabette kendilerine avantaj sağlamak için nasıl zig-zag çizdiklerini anlatacağım."

"BU SEZON HİÇ OLMADIĞI KADAR KAOTİK"

Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pek çok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmem neyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi. Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu. Bugün Türk futbolunda büyük bir güven bunalımı var""

"HAKEMLİK MÜESSESESİ YERLE BİR EDİLDİ"

"Hakemlik müessesi yerle bir edildi. Sayın Başkan, aslında hem başkan hem MHK başkanı olarak hareket etmeyi seçti. Niyeti olan çok sıkıntılı müesseseyi düzeltmekti, daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yapboz tahtasına döndü. 21 ayda hakemlik müessesinde ne kadar çok format denenip vazgeçildi. Kişilere ve kurumlara özel düzenlemelere gidildi. TFF statüsü madde 3, tarafsız davranmak ve ayrımcılık yapmamak diyor. Bize göre tamamen ters bir yönetim anlayışı var. Bunu anlamamız zaman aldı. Kindar bir başkan var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile ilgili girdiği polemikte olayı kişiselleştirdi. Birçok kez arayı bulmaya çalıştım, olmadı. Beşiktaş'a gösterdiği muamele... Amirimiz TFF. Seviyorum sevmiyorumla futbolu yönetemez. Standart içinde muamele göstermesi lazım. Beşiktaş olayında gördük ki kindar biri."

"SAYIN BAŞKAN ÇOK SIKINTILI OLAN MÜESSESEYİ DAHA SIKINTILI HALE GETİRDİ"

"Sayın Başkan, çok sıkıntılı olan müesseseyi daha sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik yaz - boz tahtası haline geldi. 21 ayda hakemlik müessesesinde ne kadar çok şey denendiği ve vazgeçildiği yazılıyor. Kişilere ve kurumlara göre özel düzenlemelere gidildi. Son derece kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında, olayı tamamen kişiselleştirip Beşiktaş'a gösterdiği muamele..."

"GALATASARAY İLE GARİP BİR İLİŞKİLERİ VAR"

"Galatasaray ile arasında garip bir ilişkileri var. Sayın Ahmet İbanoğlu'na şahsıma davada açması için telkinde bulundu. Asıl çarpıcı olan Karagümrük maçı. Orada Fenerbahçe lehine, Karagümrük aleyhine net bir hakem hatası oldu. Malum camia da bu konuda yaygarayı kopardı. Başkan da büyük bir hışımla TFF'ye girip 'Beni camiamla karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorlar?' diye konuşuyor."

"ÖNCE 'ADAY OLMAYACAĞIM' DİYORDU ŞİMDİ ADAY OLACAK"

"Belki de Türkiye’de en güvenilmez kurum TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür. Kesinlikle aday olmayacağım demişti, şimdi mayısta bakacağız diyor. Bunun ne taktikleri olduğunu biliyorsunuz."

"YUMRUK OLAYI, BAŞKANI 180 DERECE DEĞİŞTİRDİ"

"Talihsiz olaydan önce TFF'deydik. 6-7 yönetici vardı. Devre arasında MHK'yi değiştireceğini, hakemlerin yüzde 40'ını değiştireceğini, talimat değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu. Bizim başkan 180 derece değişti. Riyad olayı malumunuz. Bir sürü başkan bana şike teklif edildi dedi. Onları soruşturdu mu, soruşturmadı mı? Bahis iddiaları diz boyu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra etki altında kaldı. Fenerbahçeli futbolculara ağır cezalar verdirmek için raporlar değişti ama yapamadı, cesaret edemedi. Bizim futbolculara 4'er 5'er maç ceza verilecekti."

"BİZİ ANKARA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ"

Riyad'da tuttu ya, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. O tuttuğu için bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Riyad'da kendi beceriksizliğini üstünü kapatmak için Ankara'ya bizi şikayet etmişti. Bugün de koltuğunu korumak için aynı sürece girdi... Böl parçala ve yönet yönetim anlayışıyla kulüpler arasına nifak tohumu ekti. İmza sürecinde de görüyorsunuz, Kulüpler Birliği'ni bölmeye çalışıyor. Kulüpler dik durursa bölemez ama bazı kulüpler zikzak çizdiği için başarılı oldu.

"İMZAYI BAŞTA GALATASARAY VE TRABZONSPOR SÖYLEDİ"

Başta Galatasaray ve Trabzonspor da dahil buna, imza vereceklerini söylüyorlar. Pazartesi lafı geçiyor, pazartesi geç diyenler de var. 5 Nisan'da dört takım daha sürece dahil oluyor, bunlardan biri Fenerbahçe. Süper Kupa'yla ilgili TFF'den bize zehir zemberek bir yazı geldi. Biz de 'Yeter' dedik ve katıldık. Sonrasında Beşiktaş da katıldı. Beşiktaş da suçlanıyor ya.

Bu işin farkına varan Büyükekşi, dayanamayacağını anlayıp Şanlıurfa'da zaman kazanmak için bir açıklama yaptı. Hala yönetim kurulu kararı var mı yok mu bilmiyoruz. Bu açıklama gelince, orada da Dursun Özbek ile istişare yapıyorlar. Derhal seçime gidelim diyen Dursun Özbek ne olacak 15-20 günden noktasına geliyor. İmza vereceğinden üçü, 18 Temmuz hedefimize ulaştık, imzaya gerek yok diyorlar. 18 Temmuz'da yeni bir TFF seçileceğini düşünerek bunu söylüyorlar.

Şimdi de öz güven tavan yapmış, 60 günden önce yapılamaz seçim diyor. 25 günü Dursun Özbek sayesinde cebe koydu ya, o zaman 18 Temmuz'da yaparız diyor. Yönetim kurulu kararıyla bunu haziran başına getirebilir.

"Nasıl oluyor da bu iş Fenerbahçeli Ali Koç'un üstüne yapışıyor? İmza sürecini anlattım. Biz ne işin başındayız, ne lideriyiz. Kulüp başkanları 'Sen olmasan çoktan yollamışlardı' diyorlar. Biz nasıl bu işin bayraktarlığını yaptığımızı anlayamadık. Biz imzamızı verdik. Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık, sahaya çıkmadık. Türkiye Kupası'na da çıkmayacağız. Bizim imza vermememiz riyakarlık olur."

"ASIL AZINLIK SİZSİNİZ"

Tüm siyasi desteğe, size verilen omuza rağmen, başka adayların önünün kesilmesine rağmen delegelerden aldığınız oy belli! Asıl azınlık sizsiniz! Atanan bir başkanın, demokratik haklarını kullanan kulüplerin çabalarını anti-demokratik yöntemlerle engellemeye çalışmasını sizin takdirinize bırakıyoruz. Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor"

"TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKAN KİŞİ MİLLİ DEĞERDEN BAHSEDEMEZ"

Söz konusu milli değerlerse, bize en son laf edecek kişilerden biri sizsiniz. İki telefonunuzda da byLock çıktı. Böyle biri bize milli değerler konusunda yön veremez, ithamda bulunamaz. Sizin telefonunuza byLock yükleyenler var ya, benim telefonlarımı kanuna aykırı şekilde 2 yıl dinlemişler ve benim bu konuda davalarım var. Sadece telefonlarımızdan yola çıkarsak, milli değerler konusunda kimin doğru - kimin yanlış yolda olduğunu herkes anlamıştı. O yüzden sakın he, sakın bir daha böyle bir şey yapmaya tenezzül etmeyin. Sizin için çok tatsız olur."

"3 TEMMUZ'U YAŞADIK, BU KONUDA HASSASIZ"

Bu örgütün yanından, yakınından geçmiş kimsenin futbolun yakınından geçmemesi lazım. Biz 3 Temmuz'u yaşadık, bu konuda hassasız. İnsan mı kalmadı bu ülkede? Seçimlerden önce benim bazı açıklamalarım olmuştu neden başkan olmamasıyla ilgili. Bu FETÖ unsuru, hala futbolun içindedir. Her geçen gün daha fazla temizlenmesi gerekirken tekrar o günlere dönme adımı atılmaktadır."