Ali Koç’un dernek ziyareti gündemi sarstı! Görüntüler sosyal medyaya sızdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, seçim sürecinde imza toplayan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne baskın yaptığı iddiaları büyük yankı uyandırmıştı. Tepkilerin odağındaki Koç’un derneğe yaptığı ziyarete ait görüntüler ortaya çıktı. İşte yaşananların perde arkası...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, beraberindeki yöneticilerle birlikte Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne giderek dernek başkanı Emrah Tunay’a imza kampanyası nedeniyle sert tepki gösterdiği öne sürüldü. İddialara göre, bu ziyaret sırasında tansiyon yükseldi ve taraflar arasında gerilim yaşandı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olaylara ilişkin ilk açıklama Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş’tan geldi. Gebetaş, dernek binasına yapılan ziyaretin “baskın” olarak nitelendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Ancak kısa süre sonra söz konusu ziyarete ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

KAMERAYI KONTROL EDİYOR

Görüntülerde Ali Koç’un, odada bulunan kameranın ses kaydı yapıp yapmadığını kontrol ettiği anlar dikkat çekti. Bu kayıtların ortaya çıkmasının ardından, Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden Koç’a tepkilerini dile getirdi.

DERNEKTEN TEHDİT İDDİASI

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği de yaşananlara kayıtsız kalmadı. Dernek Başkanı Emrah Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç’un dernek binasına Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte geldiğini doğruladı. Tunay’ın açıklamasında, çalışanların tehdit edildiği ifade edildi. Açıklama sonrası kamuoyunda tartışmalar daha da alevlendi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinin kamuoyuna sızmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de bir duyuru yayımladı. Görüntülerin manipüle edildiğini savunan kulüp, tüm kayıtların kesintisiz şekilde yayınlanmasına onay verdiklerini belirtti. İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Açıklaması:

"Kamuoyuna Duyuru

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz. Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"