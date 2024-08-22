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Ali Koç'un Özel ve Bahçeli ziyaretleri gündem olmuştu! Fenerbahçe'den iddialara cevap

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 15:35 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:45
Ali Koç&#039;un Özel ve Bahçeli ziyaretleri gündem olmuştu! Fenerbahçe&#039;den iddialara cevap

Ali Koç'un Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin Fenerbahçe kulübünden bir açıklamaya yayımlandı. Açıklamada, ziyaretlerin hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık birer saat sürmüştü. 

Ziyaretlerin 'siyasi bir hamle' olduğu yönünde iddiaların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp ortaya atılan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, iddiaların kötü niyetli olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Ali Koç'un Özel ve Bahçeli ziyaretleri gündem olmuştu! Fenerbahçe'den iddialara cevap - 1. Resim

"TÜM PARTİLERE EŞİT MESAFEDE DURMAYA BÜYÜK BİR ÖZEN GÖSTERİLMİŞTİR"

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni yönetim kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'miz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.

Ali Koç'un Özel ve Bahçeli ziyaretleri gündem olmuştu! Fenerbahçe'den iddialara cevap - 2. Resim

"MESNETSİZ VE GERÇEK DIŞI İDDİALARI DİKKATE ALMAYIN"

Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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