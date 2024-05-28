Ali Koç'un 'TV'ye çıkalım' çağrısına Aziz Yıldırım'dan jet cevap

28 May 2024 22:05 - Güncelleme : 28 May 2024 22:06

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20 yıl boyunca Fenerbahçe Başkanlığı yapan başkan adayı Aziz Yıldırım'a istediği bir televizyon kanalında yüz yüze konuşma çağrısı yaptı.

Ali Koç seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.

"YÜZÜME SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Konuşmasının devamında Aziz Yıldırım'ın iddialarını yüzüne söylemesi gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum. Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Ali Koç'un 'çıkıp televizyonda konuşalım' çağrısına Aziz Yıldırım, "Ben televizyona falan çıkmam. Ben size anlatacağım. Bunlar basit şeyler. Biz ne yapmalıyız? Nasıl birlik olmalıyız? Biz şampiyon olacağız. Bunlara odaklanmalıyız." diyerek cevap verdi.