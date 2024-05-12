Alina Boz'un görüntüleri Galatasaraylıları çıldırttı! 'Aşkın Olayım' şarkısında 'küfür' açıklaması

12 May 2024 10:04 - Güncelleme : 12 May 2024 10:21

Nijerya'da halk dehşeti yaşadı! Onlarca kişi ya öldürüldü ya da kaçırıldı

Nijerya'da halk dehşeti yaşadı! Onlarca kişi ya öldürüldü ya da kaçırıldı

Geçtiğimiz aylarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Alina Boz'un gece kulübünde eğlendiği sırada çekilen görüntüleri tepki çekti. 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen Boz, taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen tepki üzerine hemen açıklama yaptı. Paylaşımı yapanlardan şikayetçi olacağını söyleyen Boz, küfür etmediğini savundu.

"KÜFÜR İÇERİKLİ SÖZLERİ BEN SÖYLEMEDİM"

Alina Boz açıklamasında bu videoyu yalanlayarak "Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim" dedi.