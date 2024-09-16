Alisha Lehmann isyan başlattı! 'Aynı maaşa sahibiz'

16 Eylül 2024 19:55 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:56

Kadın futbolunun başarılı yıldız ismi Alisha Lehmann, Kadın futbolu ve Erkek futbolunu kıyaslayarak maaş dengesi hakkında açıklamalarda bulundu.

La Gazetta dello Sport'a açıklama yapan İsviçreli futbolcu Alisha Lehmann, kadın futbolundaki maaşların erkek futboluna kıyasla çok geride kaldığını belirtti. Lehmann'ın açıklamaları şöyle:

Herkesin aynı kıstasta tutulmasını belirten Lehmann, "Herkes aynı maaşı almak ister. Bu konuyu evde Douglas ile sık sık konuşuyorum ve ona bunun doğru olmadığını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"AYNI ŞEYİ YAPIYORUZ"

"Aynı işi yapıyoruz ama o benden yüz kat daha fazla maaş​ alıyor. Bu beni rahatsız ediyor. Açıkçası, yürüdüğümüz yolda daha gitmemiz gereken uzun bir mesafe var çünkü hiçbir zaman eşit ücret olmayabilir. Bu yönde bir değişim oluşturmak için çok güçlü bir irade gerekecek." dedi.