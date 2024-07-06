Almanya elendi, algı yapan Bild mağlubiyeti manşetine taşıdı: Yaz masalımız paramparça oldu

06 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:19

Almanya, İspanya karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonucu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) elendi. İspanya, son dakikalarda attığı golle adını yarını finale yazdırdı.

Almanya'nın EURO 2024'ten elenmesinin ardından gözler; bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ceza alması için algı operasyonu yapan 'Bild gazetesi'ne çevrildi. Gazete, İspanya hezimetini manşetine taşıdı.

"UZATMALARDA DRAM, RÜYA BİTTİ"

İspanya karşısında alınan mağlubiyeti manşetine alan gazete haberinde; "Uzatmalarda dram. Rüya bitti. Yaz masalımız dramatik bir şekilde paramparça oldu!" ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca Stuttgart'ta oynanan maç sonucu binlerce Alman taraftarın hayal kırıklığını yaşadığını ifade etti.