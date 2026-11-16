Almanya Hollanda hangi kanalda? Canlı maçı verecek kanal açıklandı

Almanya Hollanda maçı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 6. ve son haftasında futbolseverlerle buluşacak. Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak karşılaşma, iki takımın grup sıralamasındaki konumu bakımından önem taşıyor. Hollanda, geride kalan beş haftada aldığı üç galibiyet ve iki beraberlikle 11 puana ulaşarak namağlup liderliğini sürdürüyor. Almanya ise 8 puanla Yunanistan'la aynı puanda üçüncü sırada bulunuyor. Çeyrek finale yükselme mücadelesinin yaşanacağı son haftada Almanya-Hollanda karşılaşmasının yanı sıra Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak maçın sonucu da gruptaki sıralamayı etkileyecek. Almanya Hollanda maçını hangi kanal veriyor? Detaylar…

ALMANYA EVİNDE HOLLANDA'YI AĞIRLAYACAK

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta son hafta karşılaşmaları kapsamında Almanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Berlin'de bulunan yaklaşık 74-75 bin seyirci kapasiteli Olympiastadion'da oynanacak mücadelede iki ekip de grup aşamasını istedikleri sırada tamamlamak için sahaya çıkacak. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak karşılaşmada İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.

Hollanda, grupta oynadığı beş karşılaşmada üç galibiyet ve iki beraberlik alarak 11 puan topladı. Henüz mağlubiyet yaşamayan Portakallar, son maçında Yunanistan'ı sahasında 7-0 mağlup etti. Almanya ise beş maç sonunda 8 puana ulaştı. Yunanistan ile aynı puanda bulunan Almanya, grubun son haftasına üçüncü sırada giriyor. Son maçında Sırbistan deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Alman ekibi, bu sonuçla çeyrek final mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta son hafta öncesindeki puan durumu:

Takım Puan Sıralama Hollanda 11 1. Almanya 8 3. Yunanistan 8 2. Sırbistan 0 4.

Grubun diğer karşılaşmasında Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Sırbistan, geride kalan beş haftada puan alamayarak son sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki takımların çeyrek finale yükseleceği grupta Almanya'nın alacağı sonuç kadar Yunanistan-Sırbistan mücadelesinin skoru da önem taşıyor. Almanya, kendi sahasında oynayacağı son hafta maçında galibiyet ararken Hollanda ise liderlik koltuğunu korumak için mücadele edecek.

ALMANYA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Hollanda karşılaşması Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un son hafta mücadelesini televizyonları üzerinden herhangi bir şifreli yayın aboneliğine ihtiyaç duymadan takip edebilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.

A Haber yayınını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için frekans bilgileri de belli oldu. Almanya-Hollanda maçını canlı izlemek isteyenlerin uydu alıcılarında 12053 MHz frekansını, 27500 Mbaud sembol oranını ve 5/6 FEC değerini kullanması gerekiyor. Polarizasyon ayarının ise yatay (Horizontal) olarak seçilmesi gerekiyor.

A Haber uydu frekans bilgileri:

Kanal: A Haber

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı: 27500 Mbaud

FEC: 5/6

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Yayın: Canlı ve şifresiz

Maç saati: 22.45 (Türkiye saati)