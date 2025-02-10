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Spor
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Editor
 | Eyüp Ensar Yesil

Alperen Şengün açıklamalarda bulundu! 'Burada olmak bir hayaldi'

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets forması giydiği NBA kariyerinden ve Türkiye'deki günlerinden bahsetti. Geçen yıl All-Star seçilemediğini belirten Şengün, bu durumun kendisini hırslandırdığını söyledi. NBA'de olmak için çok çalıştığını ve ailesini gururlandırmak istediğini ifade etti. Şengün ayrıca, Mehmet Okur'dan aldığı destek ve Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirme kararını da anlattı.

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Alperen Şengün açıklamalarda bulundu! 'Burada olmak bir hayaldi'
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 23:59

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"BANA 'ALPİ 'DİYORLAR"

Deplasmanlarda çok fazla Türk görüyorum. Burada bana 'Alpi' diyorlar. 'Alperen' diye seslendiklerinde anlıyorum ki Türkler gelmiş. Şehir dışından gelenler oluyor, bu çok güzel bir duygu.

Alperen Şengün, NBA'de All-Star Seçilen İkinci Türk Oyuncu Oldu

"GEÇEN YIL DA ALL-STAR GÜNDEMDEYDİ"

Geçen yıl da All-Star gündemi vardı fakat olmadı. Bu beni üzmedi, hırslandırdı. Tüm yazı çalışarak geçirdim. Ailem için, ülkem için, benim için All-Star olabilmek anlamlıydı.

Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a Seçildi - Yalova Gazetesi

"BURADA OLMAK BİR HAYALDİ"

10 yıl önce Giresun'da ailesini bırakıp Bandırma'ya giden o çocuk... Buralara gelmeyi tahmin edemezdim. Basketbol bana çok şey öğretti, çok fedakarlık yaptım. Burada olmak bir hayaldi.

Alperen Şengün NBA tarihine geçti - Son Dakika Haberleri

"MEHMET OKUR BANA MESAJ ATMIŞTI"

Mehmet Okur bana 16 yaşımdayken mesaj attı. 'Bu daha bir başlangıç, çok çalış' dedi. O bir basketbol efsanesi, Türkiye'nin efsanesi.

Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e tebrik mesajı

"FENERBAHÇE'DEN GELEN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirmek kolay değildi. 'Ya şimdi kazanacağım, ya uzun yıllar kazanacağım' diye düşündüm. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolunu açtı."

Alperen Şengün Tarihe Geçti! 18 Yıl Sonra NBA All-Star'a Seçilen İlk Türk Oldu - Marmara Bölge: Balıkesir Son Dakika Haberleri ile Hava Durumu
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