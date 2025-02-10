Alperen Şengün açıklamalarda bulundu! 'Burada olmak bir hayaldi'

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"BANA 'ALPİ 'DİYORLAR"

Deplasmanlarda çok fazla Türk görüyorum. Burada bana 'Alpi' diyorlar. 'Alperen' diye seslendiklerinde anlıyorum ki Türkler gelmiş. Şehir dışından gelenler oluyor, bu çok güzel bir duygu.

"GEÇEN YIL DA ALL-STAR GÜNDEMDEYDİ"

Geçen yıl da All-Star gündemi vardı fakat olmadı. Bu beni üzmedi, hırslandırdı. Tüm yazı çalışarak geçirdim. Ailem için, ülkem için, benim için All-Star olabilmek anlamlıydı.

"BURADA OLMAK BİR HAYALDİ"

10 yıl önce Giresun'da ailesini bırakıp Bandırma'ya giden o çocuk... Buralara gelmeyi tahmin edemezdim. Basketbol bana çok şey öğretti, çok fedakarlık yaptım. Burada olmak bir hayaldi.

"MEHMET OKUR BANA MESAJ ATMIŞTI"

Mehmet Okur bana 16 yaşımdayken mesaj attı. 'Bu daha bir başlangıç, çok çalış' dedi. O bir basketbol efsanesi, Türkiye'nin efsanesi.

"FENERBAHÇE'DEN GELEN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirmek kolay değildi. 'Ya şimdi kazanacağım, ya uzun yıllar kazanacağım' diye düşündüm. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolunu açtı."