Alperen Şengün galibiyette başrolde! Kariyer rekoru kırdı

02 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:11

NBA'de Houston Rockets evinde Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti. Karşılaşmada 23 sayı atarak galibiyetin mimarı olan Alperen Şengün, 6 top çalma ile de kariyer rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets​, milli sporcumuz Alperen Şengün​'ün 23 sayı attığı mücadelede Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup ederek iki maç aradan sonra kazandı.

ALPEREN ŞENGÜN GALİBİYETİN MİMARI

Batı Konferansı'nda Houston, Toyota Center'da Dallas Mavericks'i ağırladı. Maçta yaklaşık 37 dakika oyunda kalan Alperen Şengün, 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 6 top çalma ile galibiyette önemli rol oynadı. Sahanın en skorer ismi olan Şengün, top çalma alanında da kariyer rekorunu kırdı.

Houston Rockets'ta Alperen'in yanı sıra Jalen Green 22, Dillon Brooks 19, Cam Whitmore 18 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Öte yandan Quentin Grimes'in 17, Klay Thompson ve Kyrie Irving'in 16'şar sayısı Dallas'ın kazanmasına yetmedi.

Bu sonuçla Houston Rockets, 22. galibiyetini elde etti. Dallas Mavericks de 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

NIKOLA JOCİK DENVER'I SIRTLADI

NBA​'de Denver Nuggets formasını giyen Nikola Jokic, "triple-double" ile gecenin öne çıkan performanslarından birine imza attı.

Ball Arena'da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Atlanta Hawks'ı ağırladı. Denver, sahadan 139-120'lik skorla galip ayrılırken mücadelede 29 dakika 31 saniye süre alan Sırbistanlı oyuncu, 23 sayı, 17 ribaunt ve 15 asistlik performansıyla "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu. Denver Nuggets'te ayrıca Jamal Murray ve Michael Porter Jr.'ın 21'er, Russell Westbrook'un 16 sayısı ön plana çıktı.

Atlanta'da ise Trae Young'un 30, De'Andre Hunter'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Denver bu sonuçla 19. kez sahadan galip ayrıldı. Atlanta Hawks ise 16. kez mağlup oldu.

NEW YORK KNICKS SERİYE BAĞLADI

NBA'de New York Knicks, sahasında Utah Jazz'ı 119-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada New York Knicks formasını giyen Karl-Anthony Towns 31 sayı, 21 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı. Ayrıca Mikal Bridges'ın 27, OG Anunoby 22 sayısı galibiyette öne çıkan performanslar oldu.

Utah'ta ise Jordan Clarkson ile Collin Sexton'ın 25'er sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

New York Knicks, toplamda ise 24. galibiyetini aldı. Utah ise 25. kez mağlup oldu.

GECENİN SONUÇLARI