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 | Burak Ayaydın

Alperen Şengün'ün 30 sayısı yetmedi!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Dallas Mavericks'e karşı 30 sayı kaydetti.

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Alperen Şengün'ün 30 sayısı yetmedi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 13:08

NBA'de Dallas Mavericks ile Houston Rockets karşılaşırken, mücadelede 38 dakika süre alan Alperen Şengün; 30 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynadı. 

Alperen'in 30 sayıyla yıldızlaştığı maçta, Houston Rockets 116-105'lik skorla mağlup oldu. 

DİĞER MAÇLAR

Tüm karşılaşmaların sonuçlarıysa şöyle: 

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 124-117.
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 111-125.
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 112-111.
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 112-125.
Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 114-98.
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 111-132.
New York Knicks-Boston Celtics: 104-131.
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 105-122.
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 123-118.
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 130-110.

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#Spor
#Alperen Şengün
#houston rockets
#Spor
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