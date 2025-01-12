Altay Bayındır Arsenal'i kupa dışına itti!

12 Ocak 2025 21:03 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:48

FA Kupası 3. turunda Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır, Arsenal'i seri penaltı atışlarında gol izni vermeyerek eledi.

Başakşehir-Galatasaray VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun daha önce yönettiği maçlar

Başakşehir-Galatasaray VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun daha önce yönettiği maçlar

Arsenal​, FA Cup​ 3. Tur maçında Manchester United​ ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında rakibini mağlup eden milli kaleci Altay Bayındır​'ın formasını giydiği Manchester United üst tura yükseldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarıda ise 52. dakikada Bruno Fernandes takımını öne geçiren golü atsa da 63. dakikada Gabriel skoru 1-1'e getirdi ve maçta seri penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında Manchester United 5'te 5 yaparken Arsenal cephesinde son penaltı atışını kullanan Kai Havertz, Altay Bayındır'ı geçemedi ve takımının elenmesine mani olamadı.