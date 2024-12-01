Tgrt Haber
Haberler>Spor>Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 15:31 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 15:51
Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

İngiliz devi Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, fazla forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılıyor. Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan Bayındıra, Galatasaray'ın sezon sonunda Muslera ile yollarını ayıracak olmasını fırsat bilip sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe​'den İngiliz devi Manchester United​'a transfer olarak kariyerinde büyük bir basamağı atlayan 26 yaşındaki Altay Bayındır​, İngiliz ekibindfe istediği süreyi bulamamıştı. Kariyerinin bu döneminde daha çok forma giymek isteyen Altay, Süper Lig​'e geri dönme kararı aldı.

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var - 1. Resim

GALATASARAY​'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakan milli kaleci, Galatasaray'da önümüzdeki sezondan itibaren birinci kaleci olmak istediğini yönetime iletti.

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var - 2. Resim

YERLİ HAMLESİNE OKAN BURUK'TAN ONAY

Okan Buruk, kaleye yerli bir ismin gelmesi konusunda Muslera'nın ayrılığı sonrası Altay Bayındır hamlesine sıcak bakıyor.

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
altay bayındırFenerbahçeManchester Unitedgalatasaraysüper lig

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...