Altay Bayındır transferi gerçekleşiyor! Kiralık olarak imzalayacak

Fenerbahçe'deki inişli çıkışlı performansına rağmen potansiyeli ile dikkatleri üzerine çeken ve 2023 yaz döneminin sonunda Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kariyeri için yeni bir karar verdi! Fenerbahçe'den Manchester United'a gittiğinden bu yana çok az forma süresi bulan Altay Bayındır, önümüzdeki transfer sezonunda kulüpten kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.

ESKİ FENERBAHÇELİ ALTAY BAYINDIR KİRALIK OLARAK TRANSFER OLACAK

Yeniden düzenli forma giymek isteyen Altay, Manchester United'ın birinci kaleci olarak Andre Onana'da ısrar etmesi üzerine kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İngiliz devine transfer olduğundan beri yedek kaleci olan ve bazen az bulduğu fırsatlarda iyi performanslar da gösteren yetenekli kaleci, Manchester'da düzenli oynayamayacağını kabullenmiş durumda! Bu süreçten hareketle de önümüzdeki yaz ayrılık düşünen Altay için kiralık formülü en iyi seçenek olacak gibi duruyor ve United yönetimi de bu duruma sıcak bakıyor.

ROTA İNGİLTERE YA DA TÜRKİYE

Önceliği Premier Lig ekiplerinde şansını denemek olan 26 yaşındaki file bekçisi, forma garantisi alamaması durumunda ise Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Altay'ın yeni kararındaki en önemli etkenlerden biri de yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme beklentisi. Zira yedek kaldığı takdirde Türkiye için birinci kaleci olamayacağının farkında olan Altay, hem kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak hem de milli takım formasıyla büyük turnuvalarda yer almak istiyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU

2027'ye kadar Altay Bayındır ile sözleşmesi bulunan İngiliz ekibi, yetenekli kalecinin satın alma opsiyonu ile kiralanmasını istiyor. Halihazırda Fenerbahçe de oyuncunun sonraki satışından pay sahibi durumunda.

SADECE 6 MAÇ

Manchester United formasıyla bu sezon sadece 6 maçta sahada olabilen Altay, 2 maçta kalesini gole kapatırken toplamda ise 8 gol yedi.