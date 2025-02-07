Altay Bayındır'dan kötü haber!

İngiltere F.A. Cup'ta oynanacak olan Manchester United - Leicester City maçında Altay Bayındır'ın forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan United hocası Ruben Amorim, Altay Bayındır'la ilgili son durumu paylaştı ve "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden de forma giyemeyecek. Tom da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız." dedi.

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Manchester United formasıyla bu sezon 6 maçta sahaya çıkan Altay; kalesinde 8 gol görürken, 2 maçta ise rakiplere geçit vermedi.