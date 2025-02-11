Altınordu Futbol Kulübü'nün 14-15 ve 17 yaş gruplarını kapatmasıyla birlikte, tüm gözler Ege'ye çevrildi. Altyapıda neden böyle bir karar verildiğini ve ülkemizdeki gençlere bakış açısının nasıl olması gerektiğini anlatan Altınordu Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir, "Bu ülkeden pek çok yıldız futbolcu çıkabileceğine inanıyorum." dedi.

"YANGIN SEBEBİYLE KAPATTIK"

Bolu Kartalkaya'da yaşanan acı olayın Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı çok etkilediğini ve bu yüzden yatılı eğitim sistemini sonlandırmaya karar verdiğini ifade eden Bilgir, "Mehmet bey çocuklara üzüldüğü için böyle bir karar aldı. Kendisinin projeye olan heyecanı hala çok yüksek ama bundan sonrası için kendi barınma imkânı olan gençlerle devam etmeyi tercih ediyor, konunun maddiyatla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL SEVGİMİZ BÜYÜK"

Altınordu'daki sistemin aynı şekilde devam edeceğini belirten sportif direktör, "Futbol sevgimiz çok büyük, bu işten kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Tamamen konaklamasız altyapı ile devam etmeyi planlıyoruz. Altınordu olarak projelerimiz aynı şekilde devam edecek ve sürdürülebilir bir yapı olma yolunda adımlar atacağız. Kendi kendini döndüren bir sistem oluşturarak Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz." açıklamalarını yaptı.

TRANSFER OLANLAR İÇİN %50 KONUSU

Kapanan yaş gruplarındaki oyuncuların başarılı performansları olduğunu belirten Bilgir, "Fenerbahçe ve Galatasaray'a giden pek çok futbolcu oldu. Biz de yetiştirme bedeli olarak sonraki satışlardan %50 pay sahibiyiz. Daha önce Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi futbolcularımızın gelirleriyle sahalar yapmış ve Türk futboluna önemli yatırımlar gerçekleştirmiştik. Bu amacımız hala devam ediyor ve futbolumuzun gelişmesi için daha çok emek vermek istiyoruz." yorumunu yaptı.

"BU TOPRAKLARDAN ÇOK YILDIZ ÇIKAR"

Ayrıca da ülkemizdeki altyapılara nasıl bakıldığına dair de değerlendirmelerde bulunan başarılı yönetici, "Çok sabırsızız. Türk gençliğine yeterince önem vermiyoruz. Onlara kesinlikle daha çok şans vermeliyiz. Bu ülkeden, bu topraklardan çok fazla yıldız çıkabilir. Ama önce biz bu yetenekli çocuklara destek olmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.