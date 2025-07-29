Alvaro Morata için Galatasaray'a teklif: Rakam duyuruldu!

Galatasaray ve Como arasındaki Alvaro Morata süreci devam ediyor. Como'nun uzun zamandır transfer etmek istediği Alvaro Morata, Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesinden dolayı sarı kırmızılı yönetimin onayını bekliyor.

GALATASARAY'A ALVARO MORATA TRANSFERİ İÇİN 4 MİLYON EURO

Çizme basını Como'nun Alvaro Morata konusunda ısrarcı olduğunu vurgularken, Galatasaray'a da 4 milyon Euroluk bir teklif yapıldığını duyurdu! Halihazırda Alvaro Morata'nın bonservisinin bulunduğu Milan ile anlaşan Como, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesinin devam etmesi sebebiyle sarı kırmızılı yönetimle de pazarlık yapmak zorunda kalmıştı. Şu an için 4 milyon Euroluk teklifi reddedilen Serie A ekibinin, yakın zamanda miktar yükseltmesi bekleniyor.

ALVARO MORATA DA AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yedeği konumunda olan Alvaro Morata, 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli oynamak amacıyla Como ihtimaline olumlu yaklaşıyor ve Türkiye'den ayrılmak istiyor. Son olarak ise deneyimli golcü, Como ile her konuda anlaşmış ve geçtiğimiz haftalarda eşyalarını da toplamıştı.