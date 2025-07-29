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 | Burak Ayaydın

Alvaro Morata için Galatasaray'a teklif: Rakam duyuruldu!

Galatasaray'da Alvaro Morata konusu gün geçtikçe derinleşiyor. Alvaro Morata'yı bir an önce kadrosuna katmak isteyen Como, Galatasaray ile transfer pazarlıklarına başladı ama ilk görüşmelerde istediği cevabı alamadı.

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Alvaro Morata için Galatasaray'a teklif: Rakam duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 00:34

ve Como arasındaki süreci devam ediyor. Como'nun uzun zamandır etmek istediği Alvaro Morata, Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesinden dolayı sarı kırmızılı yönetimin onayını bekliyor.

GALATASARAY'A ALVARO MORATA TRANSFERİ İÇİN 4 MİLYON EURO

Çizme basını Como'nun Alvaro Morata konusunda ısrarcı olduğunu vurgularken, Galatasaray'a da 4 milyon Euroluk bir teklif yapıldığını duyurdu! Halihazırda Alvaro Morata'nın bonservisinin bulunduğu Milan ile anlaşan Como, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesinin devam etmesi sebebiyle sarı kırmızılı yönetimle de pazarlık yapmak zorunda kalmıştı. Şu an için 4 milyon Euroluk teklifi reddedilen ekibinin, yakın zamanda miktar yükseltmesi bekleniyor.

Alvaro Morata için Galatasaray'a teklif: Rakam duyuruldu!

ALVARO MORATA DA AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yedeği konumunda olan Alvaro Morata, 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli oynamak amacıyla Como ihtimaline olumlu yaklaşıyor ve Türkiye'den ayrılmak istiyor. Son olarak ise deneyimli golcü, Como ile her konuda anlaşmış ve geçtiğimiz haftalarda eşyalarını da toplamıştı.

Alvaro Morata için Galatasaray'a teklif: Rakam duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

ALVARO MORATA SÜRECİNDEKİ SORUN NEDİR?
Okan Buruk'un onayı beklenen transferde, Galatasaray kadro derinliğini gözetmeye devam ediyor.
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